Jak powiedział w wystąpieniu telewizyjnym minister obrony Amir Hatami, "Męczennik Kasem Sulejmani" to pocisk balistyczny ziemia-ziemia o zasięgu do 1,4 tys. km, zaś "Męczennik Abu Mahdi" to pocisk manewrujący o zasięgu ponad 1 tys. km.

"Rakiety, a zwłaszcza pociski manewrujące, są dla nas bardzo ważne. Zwiększenie ich zasięgu w ciągu mniej niż dwóch lat z 300 do 1000 km jest wielkim osiągnięciem" - oznajmił prezydent Iranu Hasan Rowhani.

Pociski zostały nazwane na cześć gen. Kasema Sulejmaniego, dowódcy jednostki specjalnej Al-Kuds irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, oraz Abu Mahdiego al-Muhandisa, dowódcy szyickich Sił Mobilizacji Ludowej w Iraku. Obaj zginęli w amerykańskim ataku rakietowym 3 stycznia br.

Nowe rakiety zaprezentowano kilka dni po tym, jak Rada Bezpieczeństwa ONZ niemal jednogłośnie odrzuciła amerykański projekt rezolucji bezterminowo przedłużający embargo na handel bronią z Iranem. Waszyngton twierdzi, że mimo opuszczenia porozumienia atomowego z Iranem (JCPOA) może skorzystać z zapisów traktatu, które umożliwiają natychmiastowe przywrócenie sankcji ONZ na kraj. (PAP)

osk/ akl/

"The surface-to-surface missile, called martyr Qassem Soleimani, has a range of 1,400 km and the cruise missile, called martyr Abu Mahdi, has a range of over 1,000 km," Hatami said in a televised speech.

Pictures of the missiles were shown on state TV.

Soleimani, head of Iran's elite Quds Force, and Iraqi militia commander Abu Mahdi al-Muhandis were killed in January in a U.S. strike on their convoy in Baghdad airport.

The announcement comes as the United States is pushing to extend a U.N.-imposed arms embargo against Iran, which is due to expire in October under Tehran's 2015 nuclear deal with world powers.

Tensions have been high between Tehran and Washington since 2018, when President Donald Trump pulled out the United States from the deal and reimposed crippling sanctions on Iran.

"Missiles and particularly cruise missiles are very important for us ... the fact that we have increased the range from 300 to 1,000 in less than two years is a great achievement," Said Iranian President Hassan Rouhani.