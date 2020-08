Dziewięć nowych zgonów to o jeden więcej, niż w bilansie podanym w niedzielę, ale i tak jest to pierwszy przypadek od 12-13 marca, by przez dwa kolejne dni liczba zgonów była jednocyfrowa. Wprawdzie oba te bilanse dotyczą dni weekendowych, gdy zawsze następuje wyraźny spadek w statystykach, związany z opóźnieniami przy potwierdzaniu przyczyny zgonu, niemniej ani przed tygodniem, ani przed dwoma nie było tak niskiej łącznej liczby.

Dużym powodem do zaniepokojenia jest natomiast liczba nowych zakażeń. 938 to o prawie 200 więcej, niż w niedzielę i najwyższy bilans od 26 czerwca. W pierwszej połowie lipca średnia dobowa liczba z siedmiu kolejnych dni spadła poniżej 600 przypadków, ale obecnie wyraźnie widać, że ponownie znajduje się w trendzie rosnącym.

Uwzględniając poniedziałkowe dane łączna liczba zgonów od początku epidemii wzrosła w Wielkiej Brytanii do 46 210, a potwierdzonych zakażeń - do 305 623. Pod względem ofiar śmiertelnych epidemii Wielka Brytania znajduje się na czwartym miejscu na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Meksykiem, a pod względem wykrytych zakażeń, mimo tego dużego wzrostu, w ciągu minionej doby spadła z 10. na 11. miejsce, bo w Kolumbii ta liczba rośnie jeszcze szybciej.

Łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Wielkiej Brytanii podlega obecnie rewizji w związku z tym, że najprawdopodobniej uwzględnione zostały w nim osoby, które w przeszłości miały koronawirusa, ale przyczyna ich zgonu była inna.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii miało miejsce 41 598 zgonów, w Szkocji - 2491, w Walii - 1565, zaś w Irlandii Północnej - 556. Zwraca uwagę fakt, że w Szkocji nie zanotowano żadnej ofiary śmiertelnej już od 17 lipca, zaś w Irlandii Północnej - od 14 lipca.

W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 164 tys. testów na obecność koronawirusa, a od początku epidemii - ponad 12,25 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 338,5 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano w ciągu 24 godzin między godz. 17 w sobotę a godz. 17 w niedzielę i w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa, zaś nowych testów i zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 rano w niedzielę a godz. 9 rano w poniedziałek.

