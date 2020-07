Minister wskazała, że bon turystyczny umożliwi wyjazd na wakacje wielu rodzinom, ale jest też formą wsparcia dla branży turystycznej, która bardzo ucierpiała w wyniku pandemii koronawirusa. Zaznaczyła, że ten "innowacyjny instrument" udało się wprowadzić w życie w rekordowo szybkim tempie i od 1 sierpnia będzie nim można płacić np. za noclegi w hotelach, hostelach, pensjonatach agroturystycznych, a także za różnego rodzaju usługi turystyczne świadczone przez organizacje pozarządowe.

"Do tej pory na liście podmiotów, które będą mogły przyjmować zapłatę w formie bonu, jest ok. 5,6 tys. firm i codziennie rejestruje się ok. 1000 nowych" - powiedziała Emilewicz. Dodała, że już od soboty na Platformie Usług Elektronicznych ZUS będą mogli się rejestrować rodzice dzieci, po to, żeby "uzyskać swoją elektroniczną portmonetkę".

Obecny na konferencji wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha podkreślił, że uruchomienie bonu turystycznego jest przykładem sprawnego współdziałania pomiędzy wieloma podmiotami. "Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym stanowi realizację zapowiedzi Prezydenta RP Andrzeja Dudy o konieczności wsparcia polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2" - powiedział.

Natomiast minister rodziny i pracy Marlena Maląg zaznaczyła, że wsparcie w postaci bonu otrzyma ponad 6 mln dzieci. "Polski Bon Turystyczny można zrealizować tylko w Polsce, tak więc nie tylko z nazwy bon jest polski" - mówiła.

Z kolei wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy podkreślił, że bon będzie można realizować także w tzw. sezonie niskim, kiedy ceny usług są niższe. "Pamiętajmy, że jest on ważny do końca marca 2022 roku" - przypomniał.

Świadczenie w formie bonu turystycznego - zgodnie z ustawą - będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE rodzice aktywują bon i otrzymają kod, za pomocą którego zapłacą pomiotowi turystycznemu. Kiedy zapłacą bonem, otrzymają potwierdzenie tej płatności SMS-em.

Lista zarejestrowanych podmiotów będzie udostępniana na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej.(PAP)

autorka: Ewa Wesołowska