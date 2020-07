Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zmianą zarządzenia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadził mechanizm, który umożliwia przekazanie świadczeniodawcom dodatkowych środków finansowych na udzielanie świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym.

"Środki te powinny być wykorzystane na zorganizowanie i zapewnienie pacjentom świadczeń medycznych w bezpiecznych warunkach, m.in. na środki ochrony osobistej dla osoby towarzyszącej podczas porodu. Szacowany wzrost wyceny grup dedykowanych porodom wyniesie ok. 100 zł" - szacuje NFZ.

Zwraca też uwagę na to, że nieuzasadnione i nieracjonalne jest żądanie przez placówkę wykonania testu diagnostycznego wykrywającego wirusa SARS-CoV-2 przez osoby towarzyszące na pięć dni przed porodem. "Poród jest - co do zasady - zdarzeniem nieplanowanym" - zaznacza.

Ponadto fundusz radzi, by w przypadku, gdy placówka odmawia osobie towarzyszącej uczestniczenia w porodzie z powodu niedostarczenia wyniku testu na COVID-19, zgłosiła ona tę sprawę do Rzecznika Praw Pacjenta lub oddziału wojewódzkiego NFZ.