Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnymi opadami deszczu z burzami dla całego województwa podkarpackiego. "Od godzin wieczornych burze przechodzić będą w opady jednostajne okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Łączna wysokość opadów - miejscami od 50 mm do 70 mm, lokalnie do 80 mm" - poinformowano. Dodano, że w trakcie burz porywy wiatru mogą sięgnąć do 90 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h.

Z kolei dla województwa małopolskiego IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. "Prognozowana wysokość opadów miejscami od 60 mm do 70 mm" - wskazano.

IMGW wydało też alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województwa opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. W tych regionach może spaść miejscami od 40 mm do 50 mm. "Początkowo w trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 90 km/h" - zaznaczono.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Alert drugiego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być bardziej zintensyfikowane. (PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj