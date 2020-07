Prezydent Andrzej Duda odpowiadał na pytania internautów w formule AMA (ang. "Ask Me Anything" - "pytaj o co chcesz") zadawane na przez użytkowników serwisu wykop.pl.

Jedno z pytań brzmiało: Jaki będzie pierwszy projekt jaki Pan złoży, gdy już Pan zostanie wybrany na drugą kadencję?

"Myślę, że będzie to projekt wprowadzenia Centrum Zdrowia 75+, by zapewnić lepszą opiekę seniorom. Koncepcja Centrum Zdrowia 75+ zakłada dwa filary: pierwszy to sieć oddziałów geriatrycznych, drugi to sieć Centrów Zdrowia 75+, prowadzących opiekę ambulatoryjną, dzienną i domową. Lekarze geriatrzy będą mieli w ten sposób pewność, że po skorzystaniu ze specjalistycznej pomocy, osoba starsza będzie miała opiekę blisko domu" - odpowiedział prezydent.

Andrzej Duda został tez zapytany, co sądzi o amerykańskiej ustawie 447? "Jestem zdecydowanym przeciwnikiem zwrotu mienia bezspadkowego. Nie ma dzisiaj w polskim systemie prawnym możliwości, aby obowiązywała w Polsce ustawa państwa obcego. Nasze Państwo nie jest związane jakimkolwiek obcym aktem prawnym. Wszyscy są równi wobec prawa, żadne rozwiązanie prawne nie może premiować jakiejś grupy ze względów etnicznych. Wszystko, co nie ma spadkobierców, przechodzi na własność Skarbu Państwa - taka zasada obwiązuje wszędzie na świecie. Dopóki ja jestem prezydentem - ta zasada w Polsce się nie zmieni" - zapewnił Duda.

Zapytany przez jednego z internautów, o to czy uważa, że Pierwsza Dama powinna dostawać wynagrodzenie, Duda odpowiedział: "Byłoby niezręcznie gdybym ja miał o tym decydować, zostawiam to Sejmowi. Doświadczenie pokazuje, że przynajmniej kwestia ZUS- u za te pięć lat powinna zostać uregulowana".

Inny użytkownik wykop.pl dopytywał, czy prezydent "posprząta wszystkie swoje plakaty wyborcze po wyborach", gdyż "po każdych zostaje straszny bałagan". Duda stwierdził: "Regulują to przepisy kodeksu wyborczego i oczywiście mój komitet się do tego zastosuje. Mam nadzieję, że z części banerów będą mogły skorzystać schroniska dla zwierząt - dobrze sprawdzają się do ocieplania.