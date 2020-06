"Rząd chciał przeprowadzić najpierw pełne wybory korespondencyjne, a teraz nie potrafi ich przeprowadzić nawet dla Polaków za granicą" - powiedział Bosak we wtorek w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie). "Przez lata to było ćwiczone, to nie jest tak, że robimy to pierwszy raz" - dodał.

Bosak wskazywał problemy z oddaniem głosu w wyborach prezydenckich przez Polaków mieszkających m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii, czy w Kanadzie.

"Pracownicy konsulatów zderzają się z problemami głosowania korespondencyjnego. Niestety ze względu na słaby proces planowania, brak przygotowania personelu i późnego otrzymania pakietów do głosowania, (...) pakiety wyborcze nie dotarły do bardzo wielu osób. Spływają do nas sygnały, że Polacy nie będą mieli możliwości zagłosować" - mówił kandydat Konfederacji.

Dodał, że "w Holandii wiele osób nie otrzymało pakietów wyborczych", a "w Wielkiej Brytanii setki osób" nie otrzymały tych pakietów i "nie wiadomo, jak to będzie rozwiązane". Według Bosaka, "urzędnicy polskich ambasad rozkładają ręce". "Niektórzy próbują dostarczać pakiety na własną rękę, niestety ambasady odmawiają przyjmowania pakietów od osób samodzielnie dostarczających" - powiedział.

Bosak wezwał rząd "do działania, do wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z głosowaniem korespondencyjnym za granicą". "Do wyjaśnienia, w jaki sposób Polacy mają zagłosować" - dodał.

Wezwał sympatyków Konfederacji do kontaktowania się z jego sztabem wyborczym i przekazywania informacji. Zapowiedział, że "Konfederacja będzie nagłaśniać takie sprawy i wywierać presję na prawidłową organizację procesu wyborczego".

"Nie jest to sprawa bez znaczenia dla Konfederacji, ponieważ wśród Polaków na emigracji generalnie poparcie dla naszych sił jest dużo większe niż w kraju" - powiedział Bosak. Jak podkreślił, "nie ma zgody na to, żeby pominąć wyborców Konfederacji za granicą i na pozbawienie praw obywatelskich wyborców innych opcji".

Bosak poinformował, że objazd kraju w ramach kampanii wyborczej kończy w województwie kujawsko-pomorski. We wtorek, oprócz Grudziądza ma zaplanowane spotkanie w Bydgoszczy, a w środę - w Inowrocławiu i Toruniu. Kolejnego dnia planuje powrót do Warszawy.

"Na piątek zaplanowana jest 24-godzina transmisja w internecie - live z kandydatem, czyli ze mną. Będziemy pokazywać wszystkie aktywności jakie przez całą kampanię wykonywałem skondensowane do jednego dnia. Konferencje prasowe, współpraca z mediami, spotkania z sympatykami, współpraca ze sztabowcami. Będziemy dużo na ulicy, wśród wyborców. Do samego końca, do północy chcemy prowadzić kampanię i pokazać, że walczymy o wejście do drugiej tury, walczymy o zwycięstwo z Szymonem Hołownią i Rafałem Trzaskowskim" - mówił kandydat.