Poseł Czarnek powiedział w sobotę w TVP Info: "Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją".

"Jak politycy PiS mówią, że osoby homoseksualne to są gorsi ludzie albo nie tacy, jak wyobrażałaby sobie władza PiS - to znaczy, że sieją nienawiść, że budują taką samą drogę ideologii faszystowskiej czy innej nienawiści, która będzie w przyszłości skutkowała różnymi złymi rzeczami" - powiedział w poniedziałek w programie "Tłit" na Wp.pl Krzysztof Gawkowski.

Przypomniał, że to minister propagandy III Rzeszy Joseph Goebbels mówił, że "Polacy to podspołeczeństwo" i że "Polska doświadczyła w przeszłości takich właśnie złych emocji".

Zwrócił uwagę, że politycy, którzy używają określeń wobec osób LGBT, iż "ci są gorszymi ludźmi, gorszego sortu, wywołują nienawiść". "Ja mam poczucie, że w PiS-ie wielu polityków wierzy w to, że my, ludzie Lewicy, czy generalnie mający inne poglądy, jesteśmy gorszego sortu. I to się później wyraża w kampaniach, kiedy ta gorączka wyborcza idzie do góry" - ocenił.

Gawkowski podkreślił, że duża część PiS chciałby Lewicę "wygumkować". "Chciałaby tę część społeczeństwa, która jest otwarta światopoglądowo, ale też i na inne elementy życia, po prostu zmieść" - powiedział.

Szef klubu Lewicy zapowiedział złożenie jeszcze w poniedziałek do Komisji Etyki Poselskiej wniosku o ukaranie posła Czarnka. "A powiem więcej, przyzwoity, honorowy poseł po prostu złożyłby mandat, bo opowiadanie o innych ludziach, że nie są warci bycia ludźmi, albo że nie są ludźmi - to jest po prostu skandaliczne. To się w III RP nie wydarzyło, nikt takiego języka nie używał" - podkreślił.

Szef klubu Lewicy przypomniał, że "wartością człowieczeństwa jest poszanowanie godności drugiego człowieka", a "życie powinno nam dawać szansę zrozumienia, że ludzie mieć mogą różne wyznania, różne światopoglądy, inną orientację seksualną".

"Uważam, że takie osoby, jak pan Czarnek czy (poseł Porozumienia Jacek) Żalek trzeba po prostu douczyć (...). Ktoś im powinien powiedzieć po prostu: słuchajcie, to jest droga, która nie wypada polskiemu parlamentarzyście" - podkreślił Gawkowski.(PAP)

autor: Grzegorz Janikowski