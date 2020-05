We wtorek marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaapelowała do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, aby Senat przyjął ustawę ws. przeprowadzenia wyborów prezydenckich jeszcze w tym tygodniu. Wcześniej Grodzki zapowiedział, że cała izba ma procedować ustawę w przyszłym tygodniu. Zdaniem Witek, to "celowa obstrukcja Senatu".

Według Trzaskowskiego, "Senat jest instytucją poważną i musi przygotować poprawki, stąd ten proces". Prezydent Warszawy zaznaczył w TVN24, że "niestety PiS ma problemy ze zrozumieniem demokracji, która nie polega na tym, że głosuje się w nocy". Jak ocenił, "najważniejsze jest to, aby poważnie potraktować proces konsultacji w Senacie". Wyraził przekonanie, że "jeśli władza podejdzie do tego poważnie, to będziemy szybko gotowi na demokratyczne wybory".

Dopytywany, czy jego zdaniem wybory prezydenckie powinny odbyć się 28 czerwca, podkreślił, że "najważniejsze jest to, żeby PiS nie powtórzył farsy wyborczej, z którą mieliśmy do czynienia parę tygodni temu". "Niewiele brakowało, a mielibyśmy wybory w maju. Tylko twarda postawa opozycji i samorządowców doprowadziła do tego, że mamy szansę na wybory bezpośrednie, bezpieczne i demokratyczne" - dodał.

Trzaskowski zapewnił też, że jest gotowy na każdy termin wyborów, a także na zbieranie podpisów.

Zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie nie odbyły się. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła w wydanej tego dnia uchwale, że "brak było możliwości głosowania na kandydatów" i dodała, że fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. W takim przypadku, jak stanowi Kodeks wyborczy, marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw.

Uchwała PKW nie została dotąd opublikowana. Zgodnie z ustawą o wydawaniu aktów normatywnych, Dziennik Ustaw i Monitor Polski wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

12 maja Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą wyborów prezydenckich w 2020 r. Zakłada ona, że w wyborach tych głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Nad ustawą pracuje Senat; we wtorek zajmowały się nią trzy połączone komisje, które przerwały posiedzenie do poniedziałku. Cała izba ma procedować ustawę na posiedzeniu, którego zwołanie zapowiedział marszałek Senatu na poniedziałek, wtorek i środę w przyszłym tygodniu.