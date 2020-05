Prezydent Andrzej Duda spotkał się we wtorek z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, a w środę ma zaplanowaną rozmowę z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Jak dowiedziała się PAP celem spotkań z marszałkami obu izb jest doprowadzenie do przyjęcia przez parlament nowego prawa wyborczego w jak najszerszym konsensusie politycznym.

Spychalski podkreślił w rozmowie z PAP, że spotkanie z marszałek Witek dotyczyło procedowanej przez parlament ustawy o wyborach prezydenckich. "Panu prezydentowi zależy na tym, żeby ta ustawa była przyjęta w maksymalnym konsensusie sił politycznych w polskim Sejmie" - powiedział rzecznik prezydenta.

Jak dodał, prezydent Duda zaapelował do marszałek Witek o stworzenie jak najlepszych warunków, w których procedowanie ustawy, przy maksymalnym konsensusie, doprowadzi do przyjęcia rozwiązań, które będą zaakceptowane - jeżeli nie przez wszystkie, to przez niemal wszystkie siły polityczne w Sejmie.

Pytany o spotkanie prezydenta z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, Spychalski odparł: "Mamy nadzieję, że Senat i marszałek Senatu Tomasz Grodzki uczynią wszystko co w ich mocy, żeby te rozwiązania - tak ważne i potrzebne - przyjąć jak najszybciej". "I o to będzie apelował pan prezydent" - dodał rzecznik prezydenta.

Spotkanie prezydenta z marszałkiem Senatu ma rozpocząć się w środę o godzinie 11.

Sejm uchwalił we wtorek ustawę w sprawie tegorocznych wyborów prezydenckich. Zakłada ona, że w wyborach prezydenckich w 2020 r. głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada uchylenie ustawy z 6 kwietnia dotyczącej przeprowadzenia wyłącznie korespondencyjnie wyborów prezydenckich w 2020 r., jak i niektórych przepisów art. 102 ustawy z 16 kwietnia, czyli tzw. tarczy 2.0 - wykreślony m.in. zostaje przepis mówiący, że w wyborach prezydenckich 2020 r. PKW nie określa wzoru karty do głosowania i nie zarządza ich druku.