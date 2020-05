Jest to - jak wynika z komunikatu resortu - jeden z elementów realizowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu. Zakłada on, że Lasy Państwowe wybudują, zmodernizują i wyremontują łącznie 124 dostrzegalnie (urządzenia dla celów ochrony przed pożarami lasów). Zostanie również zakupiony sprzęt wspierający system ratowniczo-gaśniczy, między innymi 67 samochodów patrolowo-gaśniczych i 170 urządzeń do lokalizacji pożarów. Doposażone zostaną też punkty alarmowo-dyspozycyjne, powstanie również 12 nowych stacji meteorologicznych. Wartość inwestycji - jak informuje MFiPR - wynosi 78,9 mln zł, w tym wsparcie unijne to 48 mln zł. Projekt zakończy się w grudniu 2021 r.

Napisano, że pieniądze unijne trafią także do strażaków. "Na zakup sprzętu, który będzie również wykorzystywany podczas gaszenia lasów, straż pożarna dostała prawe 185 mln zł" - mówi cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska - Jedynak. Przypomniała, że ostatnio wszyscy byliśmy świadkami heroicznej walki strażaków z płomieniami w Biebrzańskim Parku Narodowym. "W takich chwilach dobry sprzęt jest na wagę złota" – zaznaczyła.

Wskazano, że Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej realizuje od sierpnia 2016 r. projekt zwiększający skuteczność prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych. Jego wartość wynosi 217,6 mln zł, z czego 184,9 mln zł to pieniądze unijne. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w marcu 2021 r.

Strażacy - jak czytamy - kupują samochody i sprzęt, który już jest wykorzystywany w akcjach ratowniczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną na terenie całego kraju. Są to między innymi samochody z drabinami mechanicznymi i podnośnikami hydraulicznym, agregaty prądotwórcze, quady z lawetami, przyczepy do przewozu sprzętu i wyposażenia czy namioty z ogrzewaniem i wyposażeniem oraz magazynowe z oświetleniem. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w marcu 2021 r.