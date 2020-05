"Trwa wybór komisji skrutacyjnej. W pierwszym głosowaniu żaden ze zgłoszonych kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, więc aktualnie jesteśmy na etapie zgłaszania kolejnych kandydatów do kolejnego głosowania. Komisja skrutacyjna to organ, który liczy głosy i przeprowadza wszystkie czynności wyborcze już we właściwym głosowaniu nad kandydaturami na I prezesa. (...) SN decyduje teraz, kto będzie liczył głosy" - powiedział dziennikarzom Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.źródło: ShutterStock