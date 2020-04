Poczta poinformowała, że pomimo ograniczeń związanych ze stanem epidemii, spółka świadczy usługi na terenie całego kraju. Do dyspozycji klientów jest ok. 7,5 tys. placówek zlokalizowanych we wszystkich gminach.

Wydatki spółki na środki mające zwiększyć bezpieczeństwo pocztowców w czasie pandemii wzrosły do 57 mln zł. Spółka wprowadziła szereg rozwiązań, które mają zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem pocztowców i klientów - czytamy.

Spółka wskazała, że tej pory kupiła 407 tys. żeli do dezynfekcji rąk w podręcznych pojemnikach o pojemności 30 ml lub 100 ml, blisko 145 tys. litrów żeli i płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, ponad 3,1 mln par jednorazowych rękawiczek i ponad 957 tys. maseczek jednorazowych i wielokrotnego użytku.

Listonosze, pracownicy obsługi oraz pocztowi pracownicy ochrony otrzymali także blisko 33 tys. plastikowych przyłbic - wyliczyła Poczta. Docelowo wszyscy listonosze zostaną wyposażeni w przyłbice, które będą dodatkowym zabezpieczeniem, oprócz używanych już maseczek - czytamy.

Spółka poinformowała, że w placówkach pocztowych zostały zainstalowane osłony z pleksi oddzielające pracowników od klientów. Dodatkowo wydzielono strefy bezpieczeństwa, które wyznaczają odległość, jaką należy zachować między pracownikiem i klientem.

"Jesteśmy instytucją zaufania publicznego i gwarantem stabilnego funkcjonowania państwa w tym trudnym czasie, dlatego bezpieczeństwo ludzi jest i będzie dla nas najważniejsze" – powiedział, cytowany w komunikacie wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony. Dodał, że listonosze doręczają przesyłki w maseczkach. Zaapelował jednocześnie, by dla wspólnego bezpieczeństwa także klienci otwierając drzwi listonoszowi zakładali maseczki.

Jak podała spółka, zakupy środków ochrony są sukcesywnie realizowane, na bieżąco kupowane są płyny do dezynfekcji i jednorazowe rękawiczki.

Poczta Polska to największy operator pocztowy w Polsce. Zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, posiada sieć ponad 7500 placówek, filii i agencji pocztowych.