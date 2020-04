Szef rządu podczas czwartkowej konferencji prasowej został zapytany zniesienie jakich restrykcji rozważa rząd po świętach wielkanocnych oraz kiedy to rozluźnianie miałoby się rozpocząć.

Morawiecki poinformował, że harmonogram działań dotyczących zwiększenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej jest cały czas opracowywany. "Są analizowane pewne propozycje, które zaproponowali przedsiębiorcy, ale także ze strony pracowników mamy różne propozycje" - oświadczył Morawiecki.

"Chcemy żeby odbywało się to w sposób możliwie maksymalnie bezpieczny z punktu widzenia rozprzestrzeniania się wirusa, stąd chcemy, żeby obowiązek zasłaniania ust i nosa dobrze korespondował z tymi nowymi możliwościami, które przedstawimy po świętach" - wskazał.

Szef rządu zapowiedział, że te nowe możliwości, które zostaną przedstawione po świętach "na pewno będą dotyczyły przede wszystkim działalności gospodarczej". Ale z całą pewnością - zaznaczył - będą zawierały różne obostrzenia tak, aby "to co dobrego udało się nam spowodować - ta sytuacja łagodniejszego przebiegu tej epidemii niż np. we Włoszech, Hiszpanii czy Francji, aby dalej ten przebieg był łagodniejszy". "Krótko mówiąc musi to być bardzo ostrożne działanie i racje będą na pewno bardzo właściwie wyważone" - powiedział premier.