Wiceprzewodnicząca klubu KO Barbara Nowacka o projekcie

Ppostulowane przez Prawo i Sprawiedliwość rozwiązanie, to "kompletny absurd". Jak zauważyła, premier Mateusz Morawiecki mówił w poniedziałek w Sejmie, że spodziewany szczyt zachorowań na COVID-19 przypadnie w maju, w czerwcu.

"Więc (politycy PiS) uważają, że w ten sposób kupują sobie tydzień na co? Na to, żeby w Poczcie Polskiej wszystko poukładać? W Poczcie, do której dzisiaj stoją gigantyczne kolejki? W Poczcie, która kompletnie nie jest dzisiaj przygotowana do obsłużenia tak skomplikowanej rzeczy jak wybory" - pytała Nowacka.

Zwróciła przy tym uwagę, że w czasie wyborów istotna jest m.in. ochrona danych osobowych, których nie powinniśmy "ot tak, ad hoc" powierzać Poczcie Polskiej. Jak dodała, nie można uzależniać wyborów od sprawności działania przeciążonej poczty.Zdaniem Nowackiej, nie ma ponadto podstawy prawnej, dzięki której można byłoby zmienić termin zarządzonych już wyborów. "Nie ma takiego przepisu, który by na to pozwalał. Jedyne co mogą zrobić, to prędzej czy później wprowadzić stan klęski żywiołowej" - oceniła wiceszefowa klubu KO.