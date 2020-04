Schlesinger przebywał w szpitalu od dwóch tygodni, był podłączony do respiratora.

Występował w zespołach "Ivy" i "Fountains of Wayne", którego był współzałożycielem. Skomponował muzykę do wielu filmów i seriali telewizyjnych. W 1997 roku otrzymał nominację do Oscara za utwór do filmu w reżyserii Toma Hanksa "Szaleństwa młodości". Był także autorem piosenek do komedii romantycznej "Prosto w serce" z Hugh Grantem w roli głównej.

Zdobył trzy nagrody Emmy i nagrodę Grammy. (PAP)