Blisko połowa zgonów w USA przypada na stan Nowy Jork.

Amerykańskie władze mówią, że scenariusze rozwoju epidemii zakładają od 100 tys. do nawet 240 tys. ofiar śmiertelnych epidemii w USA. Szczyt zakażeń w Stanach Zjednoczonych ma przypaść w okolicach świąt wielkanocnych.

Najbliższe dwa tygodnie "będą bolesne" - ocenił we wtorek na konferencji prasowej w Białym Domu prezydent USA Donald Trump. Zaapelował do Amerykanów o przestrzeganie rządowych wytycznych. "To sprawa życia i śmierci" - zaznaczył.