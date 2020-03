Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował na Twitterze, że na 9. posiedzenie przyjęto jeszcze bardziej nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Jak przekazał, w sali plenarnej ustalono obecność 12 posłów - reprezentantów wszystkich klubów i kół, do tego marszałek Sejmu i wicemarszałkowie. Pozostali parlamentarzyści pracują w innych salach oraz spoza Sejmu.

Senat przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawy), która ma na celu wsparcie przedsiębiorców i pracowników.

Jedna z najważniejszych zmian popartych przez Senat mówi o tym, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego nie będą pobierane zaliczki na podatki, podatki czy opłaty od firm. Od niepobranych danin nie byłyby też naliczane odsetki za zwłokę. Poprawka zakłada jednak, że takie podatki byłyby później przez przedsiębiorców uregulowane, jednak nie wcześniej niż w 90 dni po zakończeniu okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

Kolejna poparta przez Senat poprawka zakłada zwiększenie udziału państwa w wypłatach wynagrodzeń pracownikom w firmach, które zanotowały straty w związku z epidemią koronawirusa. Zgodnie z tą zmianą, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rekompensowałby 75 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, lecz nie więcej niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałą cześć, czyli 25 proc. miałby płacić pracodawca. Warunkiem uzyskania pomocy z Funduszu byłoby jednak to, że pracodawca do końca trzeciego kwartału 2020 r. nie zalegałby m.in. z podatkami czy składkami na ZUS.

Kolejna ze zmian poparta przez senatorów pozwalać będzie radom gmin w 2020 r. obniżyć w drodze uchwały stawki podatku od nieruchomości tzn. gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Inna poprawka przewiduje, że w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 12. roku życia lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 18 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Senat przyjął też poprawki wykreślające ze specustawy zmiany w Kodeksie wyborczym oraz zmiany w przepisach dotyczących Rady Dialogu Społecznego.

Ponadto senatorowie przyjęli poprawki do nowelizacji ustaw zdrowotnych. Jedna z kluczowych dotyczy tego, by raz w tygodniu obowiązkowo testami diagnostycznymi na wykrycie SARS-CoV-2 objąć personel podmiotów leczniczych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek, ratowników medycznych, jak również pracowników placówek handlowych. Badania mają być finansowane z budżetu państwa i wykonywane w ściśle określonym terminie - od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii aż do 60 dni po jego odwołaniu.

Kolejna przyjęta poprawka przewiduje, że pracownikom placówek, w których leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem, za pracę w godzinach nadliczbowych przysługiwać ma specjalny dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia. Koszty tego dodatku miałyby być również finansowane przez rząd.

Wprowadzono też m.in. poprawkę, że to podmiot leczniczy, w którym lekarz sprawuje opiekę nad osobą podejrzaną lub chorą na COVID-19 ma przekazywać do sanepidu informacje o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca.