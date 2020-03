Na godz. 12 w poniedziałek zostało zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Przez posiedzeniem na briefingu lider PSL i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił się apelem do ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy.

"To rząd ma pełne kompetencje w podejmowaniu decyzji. Szczególne kompetencje po wprowadzeniu stanu epidemii ma minister zdrowia i nie należy im przeszkadzać w podejmowaniu różnych działań. To sztab kryzysowy w rządzie prowadzi działania związane z walką z koronawirusem, ma na to wpływ również opozycja, która w Sejmie będzie pracować nad ustawą antykryzysową, ale pan prezydent powinien przestać lansować się na koronawirusie" - mówił.

"Nie udawajmy teraz, że wszystko, co jest proponowane wynika z inicjatywy pana prezydenta, bo takie można mieć wrażenie po ostatnich dniach, że gdyby nie zdanie pana prezydenta, to żadnej ustawy rząd by nie przedstawił" - dodał.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że PSL w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego przedstawi swoje propozycje dla przedsiębiorców i pracowników, wśród których będzie m.in. zwolnienie z ZUS-u, PIT-u i CIT-u dla wszystkich, nie tylko dla mikroprzedsiębiorców.

Lider ludowców podkreślił, że rozwiązanie to oznaczałoby natychmiastowe zaprzestanie poboru składek i podatków, a w efekcie ich umorzenie. Wśród kolejnych propozycji wymienił oferowanie nieoprocentowanego kredyt z BGK i uspólnioną linię działania wszystkich banków, wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia we wszystkich firmach niezależnie od formy zatrudnienia.

Podkreślił, że zapisami projektowanego pakietu antykryzysowego, zwanego "tarczą antykryzysową", powinni być objęci rolnicy i ogrodnicy. W tym kontekście Kosiniak-Kamysz poinformował, że w trakcie RBN zgłosi propozycje: podniesienia zasiłku chorobowego do 50 zł od każdego dnia, analogiczny zasiłek opiekuńczy w KRUS, jak w ZUS.

Wśród innych priorytetów i pomysłów lider PSL wymienił kwestię rekompensat dla samorządów w związku ze zwolnieniem mieszkańców z płacenia czynszu na czas epidemii. "Jeżeli ta tarcza nie będzie tytanowa, a na razie jest tekturowa, to nie będzie szansa na wyjście z kryzysu" - ocenił.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że ludowcy nie otrzymali jeszcze przed posiedzeniem RBN gotowego projektu pakietu antykryzysowego.

Lider PSL stwierdził, że pomysły opozycji, w tym w sprawie składek na ZUS, są pomijane, ale znajdują uwagę, gdy zgłosi je prezydent. "Jeżeli ktoś będzie dalej w tak cyniczny sposób wykorzystywał koronawirusa do lansowania siebie, to naprawdę przegra wszystkie wybory, niezależnie kiedy się one będą odbywać" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"Koniec tego lansowania, czas do pracy, to spotkanie na RBN-ie i taką miarą wiarygodności prezydenta będzie to, czy po tym spotkaniu wyjdzie pan premier i ogłosi różnego rodzaju ustalenia" - dodał.