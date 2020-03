Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 15.30. Z pierwszego piętra budynku oddziału zakaźnego Wrocławskiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego wyskoczył pacjent, który tego samego dnia trafił do szpitala z podejrzeniem koronawirusa.

Mężczyzna krótko był na oddziale; była u niego pielęgniarka i odłączyła kroplówkę. "Wydawało się, że pacjent śpi. Chwilę po wyjściu pielęgniarki wyskoczył przez okno" – powiedziała rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego Urszula Małecka. Mężczyzna trafił na OIOM tego szpitala.

Jeszcze tego samego dnia z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, który jest szpitalem zakaźnym – jedną z 19 jednoimiennych placówek w kraju przygotowanych do przyjmowania pacjentów z koronawirusem - został przewieziony do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej.

Rzeczniczka tego szpitala Monika Kowalska poinformowała w czwartek rano PAP, że u pacjenta wykluczono obecność koronawirusa. Wieczorem mężczyzna przeszedł operację. "Obecnie przebywa na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK. Ma liczne urazy głowy. Jest w bardzo ciężkim stanie" – przekazała rzeczniczka.(PAP)

autorka: Agata Tomczyńska