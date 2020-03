"To młody mężczyzna, który zgłosił się do szpitala w Chorzowie. Wcześniej miał kontakt z osobą z Włoch. Po przebadaniu przez lekarza zdecydowano, że może leczyć się w domu" - poinformowała rzeczniczka wojewody Alina Kucharzewska.

Łącznie we wtorek poinformowano o sześciu nowych przypadkach zarażenia koronawirusem w woj. śląskim.

We wtorek rano Śląski Urząd Wojewódzki przekazał informację o trzech osobach, u których zdiagnozowano zakażenie - wśród nich jest kilkuletnie dziecko, które przebywa w szpitalu w Częstochowie. Zaraziło się od osoby z najbliższego otoczenia. W podobny sposób zaraził się mężczyzna, leczony w szpitalu w Tychach. Do izolacji domowej trafił natomiast starszy mężczyzna, który po wystąpieniu objawów chorobowych także zgłosił się do tyskiego szpitala. Kilka dni wcześniej przyjechał z Austrii. Lekarze pobrali od niego próbki i skierowali do domu.

Po południu służby sanitarne poinformowały o dwóch kolejnych zarażonych pacjentach. To m.in. leczony w szpitalu zakaźnym w Raciborzu mężczyzna, który - jak ustaliły służby sanitarne - zakaził się od osoby chorej prawdopodobnie na meczu w Czechach. Wszystkie osoby z otoczenia mężczyzny zostały objęte kwarantanną. Drugą osobą jest pacjentka, która była wcześniej w Hiszpanii - z bólem gardła, bez temperatury, zgłosiła się do szpitala w Chorzowie. Jako że przebywała już w kwarantannie domowej i postąpiła zgodnie z wytycznymi sanepidu, po przebadaniu pacjentki i pobraniu próbek lekarz zdecydował, że pacjentka może pozostać w domu na czas leczenia.

W woj. śląskim potwierdzono dotąd łącznie 24 zakażenia. Pacjenci przebywają w szpitalach w Raciborzu, Cieszynie, Zawierciu, Chorzowie, Częstochowie i Tychach, oraz - za zgodą lekarzy i sanepidu - w domach. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego osoby, u których potwierdzono koronawirusa, jeżeli nie zostały przez lekarza skierowane do leczenia szpitalnego, mogą przebywać w ramach izolacji odbywanej w warunkach domowych.

Według ostatnich danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w związku z koronawirusem w regionie we wtorek hospitalizowanych było ok. 55 osób, poddanych kwarantannie 1380, a pod nadzorem sanitarnym 5203.

Według danych Ministerstwa Zdrowia, do wtorku wieczorem w całej Polsce potwierdzono 238 przypadków zakażenia koronawirusem, pięć osób zmarło. Resort potwierdził, że pierwszy pacjent zakażony koronawirusem w środę zakończy hospitalizację.

We wtorek wieczorem potwierdzono 17 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Nowe przypadki dotyczą - oprócz mężczyzny z woj. śląskiego - także ośmiu osób z woj. łódzkiego, pięciu z woj. dolnośląskiego i po jednej osobie z woj. opolskiego, zachodniopomorskiego i podlaskiego. Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.