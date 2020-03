"Niemal wszystkie najnowsze przypadki infekcji dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu i Europy, a trzy zakażone osoby uczestniczyły w pielgrzymce do Mekki" - napisał na Twitterze Koca.

Wcześniej w poniedziałek tureckie MSW podało, że w celu walki z koronawirusem o północy zamknięte zostaną kawiarnie, kina, kluby sportowe, restauracje i teatry. Zawieszone też zostają zbiorowe modlitwy w meczetach.

Ankara rozszerzyła także do 20 listę krajów, do których odwołała wszystkie loty. W poniedziałek decyzja ta została podjęta m.in. w stosunku do Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. (PAP)