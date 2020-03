"Postanowiłem na jutro zwołać posiedzenie Rady Gabinetowej. Chcę omówić z rządem przyjęcie konkretnego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców i naszej gospodarki" – powiedział Andrzej Duda w nagraniu na Twitterze Kancelarii Prezydenta. "Ta sytuacja pokazuje jak ważna jest współpraca prezydenta z rządem. Jestem przekonany, że prowadzona przez nas odpowiedzialna polityka gospodarcza, która pozwoliła w ostatnich latach osiągnąć wielkie sukcesy, przyniesie dobre skutki także w obliczu globalnego niepokoju" - zaznaczył.

Prezydent podkreślił, że Polska zmaga się z epidemią koronawirusa oraz że do walki zostały zaangażowane instytucje państwa. "Włączyli się wszyscy Polacy. Bardzo za to dziękuję, bo zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze" - zaznaczył.

"Wiemy już, że niestety epidemia będzie miała także konsekwencje gospodarcze. Globalny kryzys odbije się negatywnie na stanie polskiej gospodarki. Zadaniem rządzących jest zminimalizować skutki tej sytuacji, które mogą dotknąć nas wszystkich" – podkreślił prezydent.

Przypomniał, że w ubiegłym tygodniu zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli sektora finansowego. "Zwróciłem się do nich o podjęcie natychmiastowych działań. Cieszę się, że już dzisiaj zostały ogłoszone przez Związek Banków Polskich pierwsze decyzje, o które wnosiłem, a które pomogą milionom kredytobiorców. Oczekuję, że banki zgodzą się na zawieszenie spłat kredytów nie tylko na trzy miesiące, ale w razie potrzeby na pół roku" – dodał.

W poniedziałek wieczorem prezydent Andrzej Duda spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim ws. pakietu stabilności i bezpieczeństwa.

Pakiet stabilności i bezpieczeństwa - jak informował wcześniej w poniedziałek szef rządu - jest przedmiotem prac Rady Ministrów. "Ten pakiet jest potrzebny ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że mnóstwo branż ucierpi. Cała gospodarka polska, cała gospodarka światowa, a w szczególności europejska z całą pewnością odczują walkę z epidemią koronawirusa" - mówił Morawiecki.

Według szefa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa ma to być pakiet rozwiązań wspierających przedsiębiorców, chroniących rynek pracy i stymulujących wzrost gospodarczy. Chodzi m. in. o dostęp małych i średnich firm do kredytów, przesunięcie płatności składek ubezpieczeniowych i możność skorzystania z tzw. postojowego.

Według informacji MZ z poniedziałku wieczorem do tej pory w Polsce potwierdzono 177 przypadków zakażenia koronawirusem; cztery osoby zmarły.

W sprawach szczególnej wagi prezydent może zwołać Radę Gabinetową, którą tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta.

brw/ par/