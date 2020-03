Wójcik przekazał w piątek na konferencji prasowej, że według najnowszych danych, jeśli chodzi o służbę więzienną, jest 58 przypadków możliwości podejrzenia zakażenia koronawirusem. "Z tego 41 przypadków dotyczy osadzonych, a 17 funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej" - oświadczył.

Jak mówił, "są to takie sytuacje, gdzie nie stwierdzono, że występuje koronawirus - to bardzo mocno chcę podkreślić - natomiast zgodnie z tymi procedurami - w przypadku osób osadzonych są one natychmiast izolowane, oddzielane od pozostałych więźniów" - powiedział wiceszef MS.

Jak dodał, chodzi o osoby przyjeżdżające z krajów, które są szczególnie zagrożone tym koronawirusem. "Natomiast w przypadku funkcjonariuszy, oni zgodnie z procedurą zgłaszają, że na przykład odbywali urlopy w krajach, które są szczególnie zagrożone i w związku z tym pozostają w kwarantannie zgodnie z zaleceniami sanepidu przez określony czas" - powiedział Wójcik.

"To nie znaczy oczywiście, że są te osoby zarażone, natomiast ta kwarantanna odbywa się w warunkach domowych, co bardzo mocno chciałbym podkreślić" - dodał wiceminister.