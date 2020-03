Obecnie na różnych oddziałach raciborskiego szpitala leczonych jest w sumie ok. 200 pacjentów, którzy stopniowo będą przewożeni do innych placówek.

Decyzja o czasowym przekształceniu szpitala w Raciborzu w szpital zakaźny jest następstwem decyzji ministra zdrowia, który zobowiązał wojewodów do takich działań. Chodzi o to, by w każdym regionie był co najmniej jeden szpital w całości zakaźny, przeznaczony dla pacjentów z koronawirusem.

Rzeczniczka wojewody śląskiego zastrzegła, że przygotowania do przekształcenia raciborskiego szpitala potrwają kilka dni. Chorzy będą przenoszeni stopniowo. "Priorytetem będzie tu bezpieczeństwo i dobro pacjentów" - podkreśliła Kucharzewska.

Służby wojewody śląskiego oceniają, że raciborski szpital jest dobrze przygotowany do roli szpitala zakaźnego. Planowane przekształcenie zostało omówione podczas narady z udziałem wojewody Jarosława Wieczorka, starosty raciborskiego oraz prezydenta tego miasta i dyrekcji szpitala.

Obecnie na oddziale zakaźnym szpitala w Raciborzu przebywa pięcioro pacjentów zakażonych koronawirusem. Stan czterech z nich jest dobry; jedna pacjentka jest w stanie poważnym. Wszyscy zakażeni to mieszkańcy Rybnika. Ogółem w woj. śląskim potwierdzono dotąd 11 zakażeń. Pacjenci przebywają, oprócz Raciborza, w placówkach w Cieszynie, Zawierciu i Chorzowie. Łącznie w Polsce potwierdzono dotąd 49 przypadków zakażenia koronawirusem; jedna osoba zmarła.