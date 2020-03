Potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem u kobiety w Łańcucie jest pierwszym w województwie podkarpackim.

W Warszawie hospitalizowani są wszyscy czworo pacjenci z potwierdzonym zakażeniem w województwie mazowieckim. Pierwszy przypadek w stolicy potwierdzono w niedzielę u Hiszpanki, która przyleciała z Niemiec. Inny pacjent jest młodą osobą, która niedawno wróciła z Włoch. Obecność koronawirusa potwierdzono również u dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. Jarosława Miki, po jego powrocie z wojskowej narady w Niemczech.

W przypadku województwa lubelskiego pierwszy przypadek potwierdzono we wtorek wieczorem u mężczyzny w wieku ok. 50-60 lat. Pacjent jest w ciężkim stanie, trafił do szpitala w Bełżycach. Wojewoda lubelski Lech Sprawka zapowiadał, że jeśli stan pacjenta na to pozwoli, zostanie on przetransportowany do Lublina. Razem w województwie stwierdzono już dwa zachorowania.

Jak podał resort zdrowia, więcej informacji udzielają rzecznicy wojewodów.

Łącznie w Polsce potwierdzono do tej pory 25 przypadków zarażenia koronawirusem. Resort zdrowia codziennie aktualizuje te dane.

O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 poinformował 4 marca, tydzień temu. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.