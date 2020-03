We wtorek do godz. 14. w obejmującym stolicę Regionie Sztokholm potwierdzono 60 nowych przypadków infekcji. W sumie daje to liczbę 207 osób., z czego dwóch pacjentów wymaga intensywnej terapii. Wśród zakażonych są osoby, które nie przebywały ostatnio za granicą ani nie miały kontaktu z osobami uznanymi za zakażone.

Drugim najbardziej licznym ogniskiem jest Goeteborg i okolice, gdzie odnotowano 48 przypadków koronawirusa, a także Skania z miastem Malmoe z 25 przypadkami.

Szwedzka minister finansów Magdalena Andersson obiecała we wtorek na konferencji prasowej dodatkowe pieniądze z budżetu państwa dla służby zdrowia. Polityk chce także przyspieszyć prace nad pakietem działań, ułatwiających przetrwanie przedsiębiorcom w kryzysie. Wśród rozwiązań jest m.in. propozycja skrócenia czasu pracy.