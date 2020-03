Władze Austrii wprowadziły zakaz wjazdu dla osób przybywających do kraju z Włoch - poinformował we wtorek kanclerz Sebastian Kurzźródło: ShutterStock

Władze Austrii wprowadziły zakaz wjazdu dla osób przybywających do kraju z Włoch - poinformował we wtorek kanclerz Sebastian Kurz. Zakaz ma obowiązywać na razie do 1 kwietnia. To jedna z decyzji rządu mających ograniczyć rozprzestrzenianie się Covid-19.