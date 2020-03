Łącznie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu hospitalizowane są trzy osoby zarażone koronawirusem.

74-letnia pacjentka została przyjęta do szpitala w niedzielę; wcześniej była objęta kwarantanną. „Jej stan jest poważny” - powiedziała PAP rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Urszula Małecka.

Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, pacjentka związana jest z 73-letnim mężczyzna, który od piątku z zakażeniem koronawirusem jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego. Stan mężczyzny jest ciężki. Zaraził się on od osób z rodziny, które przyjechały do niego z USA. Bliscy pacjenta zostali objęci nadzorem służb medycznych.

We wrocławskim szpitalu leczony jest również 26-latek, który wrócił do Wrocławia z Wielkiej Brytanii. To pierwszy na Dolnym Śląsku pacjent z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Jego stan lekarze określają jako bardzo dobry.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego, oprócz osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, jest również hospitalizowanych 31 osób z podejrzeniem infekcji tym patogenem.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski