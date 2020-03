Już 377 przypadków zakażenia koronawirusem we Francji. Zmarło 6 osób

koronawirus Covid-19źródło: ShutterStock

Ministerstwo zdrowia Francji poinformowało w czwartek o dwóch kolejnych w tym kraju zgonach z powodu Covid-19, co łącznie zwiększyło ich liczbę do sześciu. W ciągu doby wykryto 92 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, najwięcej od wybuchu epidemii, co zwiększyło bilans infekcji do 377.