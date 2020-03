Rektor kieleckiej uczelni prof. Jacek Semaniak w specjalnym komunikacie poinformował, że wstrzymał do odwołania wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników uczelni do Chin, Hong Kongu, Iranu, Korei Południowej, Japonii i Włoch. Zaznaczył, że decyzja ma związek z komunikatem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącym zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem (powodującym zachorowania na COVID-19) i podnoszącym stopień globalnego ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa do bardzo wysokiego.

Rektor dodał, że studenci kieleckiego uniwersytetu przebywający obecnie w uczelniach włoskich, którzy podejmą decyzję o skróceniu pobytu i powrocie do kraju, otrzymają wsparcie pracowników Działu Wymiany i Współpracy Międzynarodowej.

„Kilku naszych studentów w ramach wymiany międzynarodowej wyjechało do południowych Włoch i nie są na terenie zagrożonym epidemią. Z informacji, które do nas dotarły, te osoby zostaną do końca semestru na uczelniach włoskich i nie zgłaszają na razie chęci powrotu do kraju. Jeśli zgłoszą taką deklarację, uczelnia jest gotowa im pomóc” – powiedział PAP rzecznik uczelni Piotr Burda. Dodał, że we wszystkich budynkach i akademikach uczelni zainstalowano specjalne stanowiska do dezynfekcji rąk.

„Na miasteczku akademickim przy ulicy Śląskiej jest też czynny Punkt Interwencji Kryzysowej. Tam można dostać wszelkie informacje i otrzymać porady od psychologów, nie tylko na temat koronawirusa” – podkreślił Burda. (PAP)

Autor: Janusz Majewski