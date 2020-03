Minister zdrowia poinformował w środę rano, że w nocy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Dodał, że pacjent jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze.

Szumowski pytany na konferencji prasowej o dane tego pacjenta, o to ile ma lat i gdzie przebywał odpowiedział, iż mężczyzna ten przyjechał do Polski z Niemiec. "Nie jest to jakaś grupa osób, jest to jeden człowiek" - podkreślił.

Dopytywany, czy pacjent jest seniorem, odparł, że nie. "Pacjent czuje się dobrze. Nie jest z grupy bardzo wysokiego ryzyka" - dodał.

Minister apelował też o "poszanowanie prywatności pacjenta i jego rodziny". (PAP)

autor: Edyta Roś, Danuta Starzyńska