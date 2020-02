We Włoszech mieszka i pracuje około 1,3 miliona Rumunów.źródło: ShutterStock

W Rumunii potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia nowym koronawirusem; jest to osoba, która wróciła trzy tygodnie temu z Włoch - poinformowała we wtorek telewizja Realitatea Plus, cytując źródła z sektora medycznego.