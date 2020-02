Prezydent był pytany o poruszaną przez kandydatkę PO na prezydenta Małgorzatę Kidawę-Błońską kwestię "polexitu". "Jeśli ktoś mówi o +polexicie+ to wyraźnie bardzo go pragnie" - skomentował urzędujący prezydent. "Ja osobiście absolutnie nie chcę +polexitu+. Chciałbym, aby Polska była w Unii Europejskiej i abyśmy czerpali z tego te korzyści, które były do tej pory" - podkreślił.

Andrzej Duda zaznaczył, że nie chodzi wyłączenie o korzyści finansowe, ale też o swobodne podróżowanie i "poczucie wolności".

"My dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, możemy jeździć gdzie chcemy, możemy podróżować z dowodem osobistym w kieszeni po krajach wspólnoty Schengen (...) i to jest piękne, dlatego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej" - podkreślił. Prezydent dodał, że członkostwo w Unii Europejskiej jest przede wszystkim ważne dla Polaków. (PAP)

autor: Monika Zdziera