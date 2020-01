O problemach Bożkowa, nazywanego od lat najbogatszym biznesmenem, media bułgarskie pisały od lata 2019 roku. Chodzi m.in. o długi firm Bożkowa wobec fiskusa na ponad 559 mln lewów (279 mln euro). Zdaniem ekspertów takie zaległości były możliwe przez luki w ustawodawstwie podatkowym, które pozwalają m.in. na sprzedaż kuponów loterii Bożkowa w supermarketach, sklepach spożywczych czy w kioskach w pobliżu szkół.

Do Nowe Holding Bożkowa należą trzy z pięciu działających w kraju loterii; w dwóch Nowe Holding jest współwłaścicielem.

W środę prokurator generalny Bułgarii Iwan Geszew oświadczył, że Bożkow, który wyjechał z kraju, jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym i że postawiono mu siedem zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą, wymuszenia i próbę wręczenia łapówki urzędnikowi. "Będziemy chcieli sprowadzić Bożkowa do kraju i postawić go przed bułgarskim sądem" – powiedział Geszew.

Jednocześnie Bożkow w wywiadzie radiowym stwierdził, że nie może skomentować zarzutów prokuratury, ponieważ nie rozumie, o co chodzi. "Nie mam żadnej informacji" - powiedział. Zastrzegł przy tym, że jest gotów współpracować ze śledczymi, lecz nikt się do niego o to nie zwracał.

Dwa tygodnie temu w Komisji Hazardu przeprowadzono audyt, po którym Bożkow ostrzegł, że wstrzyma finansowanie najpopularniejszego w kraju klubu piłkarskiego Lewski, jeżeli zostanie pozbawiony swojego biznesu. Deklaracja ta spowodowała poruszenie wśród kibiców i groźby demonstracji.

W środę bułgarski parlament przyjął nowelizację ustawy o hazardzie, zakładającą zakaz prowadzenia gier hazardowych przez prywatne podmioty. Nowe Holding wysunął zarzut, że zmiany oznaczają nacjonalizację branży, jednak według premiera Bojko Borisowa władze nie zamierzają upaństwowić firm loteryjnych, a tylko pozbawić ich licencji.

Według szacunków pozarządowego Ośrodka Badania Demokracji obroty branży hazardowej sięgają w Bułgarii 3 mld lewów (1,5 mld euro) rocznie. Z uwagi na dostępność losów w kraju upowszechnia się uzależnienie od hazardu, w tym wśród nastolatków.

Ewgenia Manołowa (PAP)