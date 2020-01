Indeks S&P 500 wzrósł o 0,7 proc., Dow Jones Industrial zwyżkował o 0,29 proc., a Nasdaq poszedł w górę o 1,04 proc.

Do zakupów akcji inwestorów zachęcają informacje sugerujące, że trwający od dwóch lat konflikt handlowy na linii USA-Chiny, przynajmniej przejściowo wygasa. Według CNBC w związku z planowanym na środę podpisaniem wstępnej umowy handlowej, Stany Zjednoczone zamierzają usunąć Chiny z listy państw podejrzewanych o manipulowanie kursem swojej waluty.

Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin poinformował w niedzielę, że zobowiązania Chin nie zmieniły się podczas długiego procesu tłumaczenia tekstu umowy. Mnuchin potwierdził również, że szczegóły porozumienia zostaną opublikowane w tym tygodniu.

Wstępna umowa zakłada m.in. rezygnację z wprowadzenia zapowiedzianych przez Waszyngton ceł, zmniejszenie niektórych innych taryf oraz zwiększenie importu amerykańskich produktów rolnych, energii i towarów przemysłowych oraz usług do Chin, o co najmniej 200 mld dolarów w ciągu następnych dwóch lat, przy jednoczesnym rozwiązaniu niektórych sporów dotyczących własności intelektualnej.

O niemal 10 proc. podrożały w poniedziałek akcje Tesli po tym, jak analitycy Oppenheimer podnieśli cenę docelową dla akcji spółki do 612 USD z 385 USD. Po raz pierwszy w historii kurs akcji przekroczył 500 dolarów.

O 3 proc. poszły w górę walory Netflixa. Nominacje do Oscara otrzymały dystrybuowane na platformie filmy "Irlandczyk" i "Historia małżeńska".

Inwestorzy czekają na publikację wyników kwartalnych firm, a w tym tygodniu podadzą je m.in. JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley i BlackRock Inc.

"Najgorsze, co klienci i inwestorzy mogą zrobić na rynku akcji na obecnych poziomach, to wycofać się. Nadal uważamy, że istnieje przestrzeń do kontynuowania wzrostów" - powiedziała Amanda Agati, główna strateg inwestycyjny PNC Financial.

Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX spadła o 1,6 proc. do 58,08 USD za baryłkę, a Brent na ICE poszedł w dół 1,2 proc. do 64,20 USD/b.