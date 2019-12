Powołanie nowego pełnomocnika odbędzie się w czwartek, przed godziną 14 w KPRM. Jak przekazało Centrum Informacyjne Rządu, w wydarzeniu udział weźmie polonijna młodzież.

Dworczyk w czwartek w TVP Info powiedział, że pełnomocnik ds. Polonii i Polaków za granicą będzie działał w KPRM. Dodał, że powołanie pełnomocnika jest ważnym politycznie wydarzeniem, a to, kto nim zostanie, ogłosi szef rządu.

Szef KPRM zapowiedział ponadto, że proces powoływania nowych wiceministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu oraz pełnomocników rządu w randze sekretarzy zostanie zakończony do końca stycznia.

O tym, że premier zamierza powołać pełnomocnika ds. Polonii i Polaków za granicą, w środę napisała "Rzeczpospolita". Według dziennika rozporządzenie w tej sprawie ma być przyjęte w czwartym kwartale 2019 r., czyli w praktyce w ciągu dwóch tygodni.

Według rozmówców gazety z PiS, to początek zmian mających na celu odebranie Senatowi kompetencji w dziedzinie Polonii. Jednak, jak pisała "Rz", to, co stanie się ze środkami na Polonię, nie wynika jasno z opisu w wykazie prac legislacyjnych rządu. Zawarto tam głównie ogólniki mówiące o "opracowywaniu propozycji", "realizowaniu działań" i "dokonywaniu ocen" poprzez nowego pełnomocnika.

Senat sprawował pieczę nad Polonią od 1989 r.; w 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych. W 2016 r. środki wróciły do dyspozycji Senatu, ale były wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, na który przeznaczono ponad 60 mln zł. Od 2017 r. całą pulą środków na Polonię zarządza Senat.