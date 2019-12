"Rozpoczynamy wspólnie z zespołem ekspertów prace nad tym, aby uszczelnić stabilizującą regułę wydatkową" – zapowiedziała na konferencji prasowej w Sejmie Izabela Leszczyna. Oceniła, że "to, co PiS robi z finansami publicznymi, to już recydywa".

Poseł Dariusz Rosati (PO) dodał, że według złożonego przez PiS projektu ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych został on obciążony zadaniem wypłaty jednorazowego świadczenia emerytalnego, tzw. trzynastej emerytury.

"Ponieważ zgodnie ze stabilizującą regułą wydatkową wydatki państwa w tym roku nie mogą zostać zwiększone, rząd PiS stara się ominąć tę regułę, stosując skomplikowany manewr wydatkowy polegający na tym, że Fundusz Rezerwy Demograficznej pożycza pieniądze do funduszu solidarnościowego, a ten będzie wypłacał emerytury poza limitem ustalonym przez stabilizującą regułę wydatkową. Oznacza to w praktyce złamanie ustawy o finansach publicznych" – mówił Rosati.

Poinformował, że klub Koalicji Obywatelskiej zaproponował nowelizację ustawy o finansach publicznych. Zaznaczył, że "chodzi o to, by tego typu praktyki na przyszłość nie były możliwe oraz by chronić finanse publiczne".

"Nasza propozycja zakłada zmianę ustawy o finansach publicznych w punkcie 112 aa. w taki sposób, aby wszystkie wydatki z funduszu solidarnościowego, poza wydatkami przeznaczonymi zgodnie z ustawą na wsparcie osób niepełnosprawnych podlegały regule wydatkowej i obniżały limit wydatków na rok następny" – tłumaczył polityk.

Leszczyna oceniła, że mówienie przez PiS o zrównoważonym budżecie jest "kpiną ze wszystkich Polaków". Dodała, że "nadwyżkę budżetową miało w 2018 r. 14 państw Unii Europejskiej".

"Budżetu na rok 2020 nie ma w ogóle, bo mamy ogromne problemy z budżetem na 2019 r. Przekroczenie limitu reguły wydatkowej to jest przestępstwo ministra finansów i za to grozi Trybunał Stanu" – powiedziała.

Leszczyna oceniła, że PiS zapomniał, że finanse publiczne mają istotną funkcję stabilizującą. Dodała, że przez to Polska zostanie na czas spowolnienia bez żadnej poduszki finansowej. (PAP)

Autor: Monika Zdziera