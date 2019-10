"Wypłaty 500 plus we wrześniu, jak co miesiąc, Warszawa zrealizowała w 100 proc. - przelew do każdej objętej programem rodziny został już wysłany. I tak się dzieje za każdym razem, gdy tylko wpływają do nas środki na te świadczenia - napisał na Twitterze prezydent Warszawy.

W poniedziałek Trzaskowski mówił, że problemy z wypłatą "500 plus" w stolicy biorą się z tego, że rząd wszystkim samorządom przekazuje pieniądze "w ostatniej chwili". "Ja nie rozumiem, dlaczego nie można było przekazać pieniędzy na cały rok" - dodał. Zaznaczył, że nadal nie ma pieniędzy na październik, listopad i grudzień.

Po poniedziałkowej wypowiedzi prezydenta Warszawy resort rodziny wystosował do niego pismo, w którym podkreśla, że – zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – "wszystkie środki na realizację świadczeń we wrześniu zostały przekazane do 19 września tego roku" w wysokości wnioskowanej przez prezydenta Trzaskowskiego.

Poinformowano, że dotyczy to zarówno zapotrzebowania zgłoszonego przez miasto w wysokości ok. 67 mln zł (wniosek z 26 sierpnia), jak i kolejnego zwiększenia zapotrzebowania na wypłatę świadczeń "500 plus" w wysokości 35 mln zł (wniosek z 10 września).

MRPiPS zaapelowało, by składane przez miasto zapotrzebowanie na pieniądze odpowiadało faktycznym potrzebom. Zwróciło też uwagę na niższy w Warszawie wskaźnik realizacji programu "Rodzina 500 plus" (stosunek liczby złożonych wniosków do liczby zakończonych postępowań). Jak poinformowało, w stolicy wskaźnik ten wynosi 80 proc., podczas gdy w innych większych miastach przekracza 90 proc. (np. Łódź – 95 proc., Kraków – 93 proc., Gdańsk – 92 proc.).(PAP)

Autorka: Monika Witkowska