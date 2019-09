Andrzej Duda wizytę w USA rozpocznie w niedzielę od spotkania z Polonią w miejscowości New Britain w stanie Connecticut. "Tradycją prezydenckich wizyt zagranicznych jest już to, że rozpoczynają się one od spotkania z Polakami i tym razem też tak będzie" - powiedział PAP szef gabinetu politycznego prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

W poniedziałek, w przeddzień debaty generalnej tegorocznego Zgromadzenie Ogólnego ONZ, polski przywódca spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. spotkanie zostało zaplanowane na godziny popołudniowe czasu lokalnego.

Jak zaznaczył Szczerski, polska strona otrzymała od partnerów amerykańskich propozycję zorganizowania w poniedziałek 23 września spotkania prezydentów Dudy i Trumpa i takie spotkanie jest przygotowywane. Propozycja padła ponad tydzień temu - dodał minister.

"Spotkanie odbędzie się na zaproszenie Donalda Trumpa, on jest jego gospodarzem. Prezydenci odbędą rozmowę +w cztery oczy+, następnie będą miały miejsce rozmowy delegacji" - poinformował Szczerski.

Jak dodał, polska strona dąży do tego, by w trakcie spotkania prezydentów została podpisana deklaracja dotycząca szczegółów zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. "Taka była nasza propozycja, by tę deklaracje w czasie tego spotkania podpisać" - powiedział szef gabinetu prezydenta RP.

Deklaracja miała być podpisana podczas planowanej na wrzesień wizyty Trumpa w Polsce; prezydent USA miał m.in. wziąć udział w obchodach 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Trump przełożył wówczas swój przyjazd, ze względu na nadciągający na Florydę huragan Dorian.

Według Szczerskiego, prezydenci poruszą podczas spotkania także tematy związane z dwustronną współpracą energetyczną oraz współpracą w dziedzinie nowych technologii.

Minister pytany, czy można się spodziewać jakiejś deklaracji Donalda Trumpa dotyczącej objęcia Polski programem ruchu bezwizowego, zaznaczył, że poruszenie tego tematu będzie zależało od harmonogramu i prezydenta USA. Objęcie kraju programem ruchu bezwizowego wymaga według amerykańskiego prawa, by odsetek odmów przyznania wiz obywatelom danego państwa był mniejszy niż 3 proc. W przypadku Polski dotąd był on wyższy. Odsetek ten jest liczony corocznie na koniec września.

"Wszystko odbywa się także w tym kontekście naszych starań, które pewnie niedługo będą ostatecznie domknięte, czyli zniesienie wiz amerykańskich dla Polaków. To też pewnie będzie jednym z tematów rozmów zarówno z prezydentem Trumpem, jak i z Polonią amerykańską" - zapowiedział Szczerski.

PAP zapytała ministra, czy spotkanie prezydentów w Nowym Jorku oznacza, że wizyta Trumpa zostanie przesunięta na późniejszy termin. Według wcześniejszych zapowiedzi strony amerykańskiej do wizyty miałoby dojść jeszcze w tym roku.

"Odbądźmy to spotkanie i pójdziemy dalej. Jak powiedział prezydent Trump, nie zależy mu na ceremonii tylko na konkretach. Ostatni ponad tydzień to była dyskusja o możliwości spotkania w Nowym Jorku, ono się teraz krystalizuje w postaci spotkania poniedziałkowego. Dzień po tym spotkaniu zaczniemy prace nad kolejnym, bo jest ich w ostatnim czasie dużo" - zauważył szef gabinetu prezydenta RP.

We wtorek popołudniu planowane jest wystąpienie Andrzeja Dudy podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. "Tegoroczne wystąpienie prezydenta będzie się koncentrowało wokół trzech wartości: pokoju, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju" - poinformował prezydencki minister.

Jak zaznaczył, w pierwszej części prezydent podsumuje nasze działania na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, bo w tym roku kończy się dwuletnie niestale członkostwo Polski w tym gremium. "Prezydent podsumuje nasze główne działania na rzecz zapewnienia pokoju światowego poprzez prawo, bo to było główne hasło prezydenckiego przesłania w Radzie Bezpieczeństwa" - zaznaczył Szczerski.

Dodał, że prezydent będzie też mówił o ochronie środowiska. "W tym roku Polska kończy roczną prezydencję w konferencji Klimatycznej ONZ (COP24). Prezydent odniesie się do osiągnięć szczytu klimatycznego w Katowicach, ale także przedstawi propozycje konkretnych działań, jakie Polska zamierza podjąć na rzecz ochrony środowiska" - podkreślił.

Trzecim tematem wystąpienia Andrzeja Dudy będzie zrównoważony rozwój. Według Szczerskiego, będzie to wezwanie, "by debatę, która rozpoczęła się w Polsce, o nowym kształcie polityki dobrobytu łączącej wzrost gospodarczy z dużymi programami socjalnymi, podjąć także na arenie międzynarodowej".

Prezydent weźmie też udział w otwarciu szczytu klimatycznego, który organizuje sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, a także w spotkaniu wysokiego szczebla organizowanym przez prezydenta Trumpa dotyczącym wolności religijnej i ochrony przed prześladowaniami z powodów religijnych. Szczerski przypomniał, że z inicjatywy Polski ONZ w tym roku ustanowiła Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Przemocy z Powodu Religii lub Wiary.

Andrzej Duda będzie też uczestniczył w konferencji poświęconej 30. rocznicy ustanowienia Konwencji o prawach dziecka ONZ. Weźmie też udział w debacie przywódców na temat zrównoważonego rozwoju. Prezydent otworzy także "polski pokój" w siedzibie ONZ znajdujący się przy sali, w której zbiera się Rada Bezpieczeństwa. W "polskim pokoju" będą odbywać się rozmowy kuluarowe w trakcie posiedzeń - dodał Szczerski. Samo otwarcie pokoju będzie rodzajem upamiętnienia niestałego członkostwa Polski w RB ONZ.

"Każde państwo, które jest członkiem Rady Bezpieczeństwa zwykle na koniec obecności w RB ONZ składa się jakiś +dar+ dla ONZ. To zwykle są dzieła sztuki, które potem znajdują się w różnych częściach budynku. Prezydent Duda chciał coś bardziej konkretnego, użytecznego sprezentować i dlatego otworzy polską salę" - powiedział minister. "To taka sala, która była i będzie wykorzystywana do poufnych negocjacji pomiędzy członkami RB. Od tej pory będzie nazywała się +Salą polską+, będzie wyposażona w polskie meble, polski design, będzie w całości przez nas urządzona" - dodał Szczerski.

Planowane i przygotowywane są też spotkania bilateralne prezydenta. Andrzej Duda spotka się m.in. z prezydentami: Korei Południowej Kazachstanu, Estonii i Finlandii. Według Szczerskiego rozmowa z prezydentem Finlandii będzie dotyczyła fińskiej prezydencji w UE. Natomiast rozmowa z prezydent Estonii będzie dotyczyła Inicjatywy Trójmorza. "Pani prezydent Estonii chciała z prezydentem Dudą skonsultować program i plany Inicjatywy Trójmorza na najbliższy czas" - zaznaczył minister.

Zaplanowana jest też rozmowa Andrzeja Dudy z sekretarzem generalnym ONZ.

Polska para prezydencka weźmie też udział w lunchu wydanym przez Antonio Guterresa dla szefów delegacji przybyłych na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a także we wtorek wieczorem w obiedzie wydanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych dla uczestników sesji. Według Szczerskiego będzie to kolejna okazja do rozmów kuluarowych i zapewne dojdzie wtedy do kolejnej rozmowy Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa.

Planowane jest też spotkanie pary prezydenckiej ze środowiskami żydowskimi na zaproszenie konsula generalnego RP w Nowym Jorku. Wylot pary prezydenckiej z Nowego Jorku do Warszawy planowany jest na środę wieczór.