I od razu przeszedł do wątków związanych z kampanią. – Będę walczyć o to, by ukrócić obsceniczne nierówności dochodowe i zapewnić Amerykanom godne zarobki, jakościową opiekę lekarską oraz porządne emerytury. To są podstawowe prawa człowieka. Jeśli pilnie nie rozwiążemy tych problemów, całe pokolenie zostanie skazane na przedwczesną śmierć – dodał kandydat.źródło: ShutterStock