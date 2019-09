Kaczyński zaapelował do działaczy PiS, by zabiegali o głosy do końca kampanii. "Każdy głos jest ważny" - podkreślał.

Ocenił, że wielu Polaków jest zdezorientowanych. "Wielu Polaków dało sobie wmówić, że Polska wygląda inaczej niż wygląda, że w Polsce narasta dyktatura" - mówił, podkreślając, że trzeba do nich dotrzeć.

"Trzeba pokazać, że PiS i Zjednoczona Prawica w niczym nie zagraża polskiej wolności i polskiej demokracji. Daje natomiast tę niebywałą szansę, której dotąd nie wykorzystywano" - przekonywał. Dodał, że choć nie da się cofnąć czasu, to trzeba walczyć o "dobrą przyszłość dla Polski".