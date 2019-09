Emilewicz: wzrost płacy minimalnej wyrówna szanse najmniej zarabiających

Zwiększenie płacy minimalnej to wyrównanie szans dla najmniej zarabiających, może to być bodziec dla przedsiębiorców do szukania efektywnościowych rozwiązań - powiedziała we wtorek PAP minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.