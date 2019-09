Podczas konferencji prasowej Karczewski powiedział, że podczas sobotniej konwencji programowej PiS prezes partii Jarosław Kaczyński "powiedział na czym powinna polegać polityka, czego ma dotyczyć i dotykać". "W tej wypowiedzi było widać wielką troskę o Polskę, rozwój i przyszłość kraju" - ocenił marszałek Senatu.

Podkreślił, że trzeba dbać o rozwój Polski, a w tym celu - mówił - "trzeba wyeliminować wszelkie krętactwa, nieuczciwości i wszystkie mafie, bo przecież mafie: VAT-owska, paliwowa, drenowały nasze portfele". "To oni wyciągali z każdej kieszeni pieniądze. My powstrzymaliśmy ten proces, zwiększyliśmy wpływy do budżetu i te wpływy chcemy sprawiedliwie dzielić" - powiedział Karczewski.

Dodał, że z rozwoju powinni korzystać "zwykli obywatele": ci młodzi - stąd program Rodzina 500+, i ci, którzy "skończyli już swoją aktywność zawodową". "Emeryci zasłużyli na dodatkowe pieniądze, bo przez całe życie ciężko pracowali, słabo zarabiali, więc ta dobra jesień życia im się należy. Jeżeli będą możliwości to jeszcze bardziej będziemy dbać o emerytów" - powiedział Karczewski.

"Będziemy dążyć do tego, aby pensje wszystkich ludzi były satysfakcjonujące. Chcemy, żeby Polacy dobrze zarabiali, żeby emerytów było stać na zwiedzanie świata, tak jak ich rówieśników z Niemiec czy Japonii" - dodał.

Zapewnił, że w centrum uwagi PiS jest i pozostanie rodzina, bo - jak stwierdził - "im silniejsza rodzina, tym silniejsza będzie Polska". Mówił też o zrównoważonym rozwoju, by Polacy "mieli taki sam dostęp do nauki, kultury, szkoły czy sportu, niezależnie od tego, gdzie mieszkają" oraz o tym, że PiS zależy "na rozwoju szpitali tych niedużych, powiatowych, które w 70 procentach świadczą usługi spośród wszystkich usług szpitalnych".

Karczewski oświadczył, że jeżeli wygra PiS, zrealizuje program wyborczy, bo jest partią odpowiedzialną.

Podczas wizyty w Ostrowie Wielkopolskim marszałek Senatu wsparł kandydaturę senatora PiS Łukasza Mikołajczyka, który w tegorocznych wyborach ubiega się o reelekcję.

Według Karczewskiego, Mikołajczyk to "świetny senator, niezwykle pracowity człowiek i bardzo odważny polityk", który - jak mówił - zajmuje się m.in. zjawiskami "hejtu i nienawiści w internecie". "Chciałbym, żeby pan senator kontynuował tę pracę, bo efekty prac komisji są interesujące, ale jeszcze jest dużo przed nami do zrobienia" - dodał marszałek Senatu.

Mikołajczyk odpowiedział, że "jak się ma takiego szefa, który jest profesjonalistą i perfekcyjnym w tym, co robi, to trzeba dążyć do doskonałości". "I tak też staram się pracować w swoim okręgu" - dodał.