Szef MSZ podczas spotkania dotyczącego przewodnictwu Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ dodał, że 16 października zapadnie decyzja w sprawie wybrania Polski do Rady Praw Człowieka. Kadencja trwałaby 2 lata i rozpoczęła się 1 stycznia 2020 r. Poinformował, że Polska przygotowuje się już do tej roli i sam odbył w tej sprawie rozmowy w Genewie.

"Wartości, o które chcemy zabiegać w Radzie Praw Człowieka, to dbanie o prawa osób marginalizowanych, w szczególności dzieci i osób z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych, mniejszości religijnych, a także wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego" - mówił szef resortu dyplomacji.

Czaputowicz, odnosząc się do przewodnictwa Polski w RB ONZ, wymienił kilka priorytetów polskiego przewodnictwa. Wśród nich znalazły się umocnienie roli prawa międzynarodowego, ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych i kwestie bezpieczeństwa w sąsiedztwie Polski.

"Te priorytety staramy się realizować. Jesteśmy usatysfakcjonowani z naszych osiągnięć, jeśli chodzi o realizację celów" - mówił szef MSZ.

W tym kontekście wspomniał w czerwcu tego roku o przyjęciu rezolucji dotyczącej udziału osób z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych.

Szef MSZ poinformował, że Polska zorganizuje kilka wydarzeń, w których on sam weźmie udział osobiście: debatę 2 sierpnia na temat dzieci w konfliktach zbrojnych, briefing wysokiego szczebla 13 sierpnia w sprawie prawa humanitarnego, debatę 20 sierpnia na temat sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

"Chcemy podkreślić nasze aktywne zaangażowanie w dyskusję na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, co łączy się z naszym działaniem organizacji konferencji bliskowschodniej w Warszawie i warszawskim procesem bliskowschodnim" - dodał Czaputowicz.

Szef MSZ poinformował również o zorganizowaniu 22 sierpnia spotkania dotyczącego praw osób należących do mniejszości religijnych. Przypomniał przy tym ustalenie międzynarodowego dnia upamiętniającego ofiary aktów przemocy na tle religijnym. "Ten dzień został ustanowiony na mocy rezolucji przyjętej z naszej inicjatywy" - podkreślał.

Czaputowicz podkreślił, że Polska ponownie planuje upamiętnić w sierpniu kolejną rocznicę agresji rosyjskiej na Gruzję. Wśród priorytetów Polski w RB ONZ Czaputowicz wymienił także kwestię bezpieczeństwa na Ukrainie.

"Mamy pewną dynamikę procesu politycznego na Ukrainie. Wspieramy działania prezydenta Zełeńskiego i jego partii na rzecz reformy państwa i zapewnienia pokoju" - zadeklarował.

Szef MSZ zaznaczył, że Polska w RB ONZ przedkładała konkretne rozwiązania w sprawie Ukrainy, w tym wyznaczenie specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ ds. Ukrainy. "Nie zostało to jak na razie przyjęte, ale ta dyskusje trwa. Władze ukraińskie były wdzięczne za tę propozycję" - mówił Czaputowicz.

"Trzeba ciągle zastanawiać się nad instytucja, która mogłaby się nadal zajmować rozwiązaniem tego konfliktu. Z naszej perspektywy format normandzki nie przyniósł zadowalających rezultatów. Rosja nie stosuje się do porozumień mińskich. Być może warto zastanowić się nad propozycją prezydenta Ukrainy, aby rozszerzyć format normandzki np. o USA i Wielką Brytanię. Być może to dobre rozwiązanie, bo widzimy obecnie blokadę i brak perspektywy" - dodał.

Czaputowicz zadeklarował również, że Polska jest gotowa przekazać swoje doświadczenia z RB ONZ kolejnemu członkowi z Europy Wschodniej - Estonii.

Szef MSZ zadeklarował również, że Polska będzie chciała powrócić do udziału w operacjach pokojowych. "Po kilkunastu latach przerwy wracamy do operacji pokojowych ONZ. Jesienią tego roku przystępujemy do operacji w Libanie w ramach szerszego kontyngentu Irlandii. 230 polskich żołnierzy będzie brało udział w tej misji" - poinformował.

"To była ważna decyzja na szczeblu politycznym. Jest różnica między rządem PiS, który uważa, że zaangażowanie w misje pokojowe ONZ jest ważne, a rządem PO, który twierdził, że nie ma takiej potrzeby, że to nie przynosi pożytku" - dodał.

Czaputowicz poinformował, że w tej sprawie odbywają się konsultacje między prezydentem Andrzejem Dudą, resortem obrony narodowej a MSZ.

Polska objęła niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 1 stycznia 2018 roku i będzie w niej zasiadała do końca grudnia 2019 r. Polska sprawowała już miesięczne rotacyjne przewodnictwo w maju ubiegłego roku, a po raz drugi obejmie je 1 sierpnia.

RB ONZ jest jednym z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych i odpowiada przede wszystkim za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwo na świecie. RB ONZ, podobnie jak Zgromadzenie Ogólne może nakładać sankcje na państwa członkowskie. W jej skład wchodzi pięciu stałych członków: USA, Rosja, Chiny, Francja i Wielka Brytania oraz dziewięciu niestałych członków wybieranych na dwuletnie kadencje, zgodnie z kluczem regionalnym (5 państw z Afryki i Azji, 2 z Ameryki Łacińskiej, 2 z Europy Zachodniej i 1 z Europy Wschodniej).

Polska zasiada w RB ONZ po raz szósty. Pierwszy raz miało to miejsce w latach 1946-1947, a później kolejno w 1960 r. (kadencja dzielona z Turcją), w latach 1970-71 i 1982-83 oraz 1996-97.