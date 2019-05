"Partia Jarosława Kaczyńskiego według sondażu cieszy się poparciem niemal 36 proc. badanych, co oznacza wzrost o 0,9 punktu w porównaniu z poprzednim badaniem. Stabilne poparcie utrzymuje Platforma Obywatelska, na którą oddałoby głos 21.6 proc. badanych - o 0.6 punktu proc. mniej niż w w poprzednim badaniu" - czytamy na portalu.

Jak podaje wPolityce.pl na Wiosnę Roberta Biedronia w wyborach do parlamentu chce głosować 14,2 proc. badanych. Jest to wzrost o 1,5 proc. Poparcie dla Kukiz'15 utrzymuje się bez zmian i wynosi 8,1 proc. "Do Sejmu weszłoby także SLD z poparciem 5,7 proc. W poprzednim badaniu Sojusz wskazało 5,1 proc. badanych' - podano.

Wyborczego progu - według sondażu Social Changes - nie przekracza PSL z poparciem 4,5 proc.

Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1102. Zostało zrealizowane w dniach 10-15 maja 2019 roku.