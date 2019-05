"Od pierwszego lipca możemy składać wnioski na wyprawkę szkolną +Dobry start+. Jest to świadczenie nielimitowane kryterium dochodowym; każdy polski uczeń może je otrzymać" – wskazała w TVP Info minister Rafalska.

"Dobry start", jak wyjaśniała, ma służyć lepszemu doposażeniu uczniów, którzy we wrześniu rozpoczynają nowy rok szkolny. "Chcemy, by ten rządowy program nie był tylko i wyłącznie programem. Mamy propozycję, żeby to była ustawa, która ma coroczne gwarancje finansowania wydatków, które wynoszą 1 mld 400 mln zł" – powiedziała minister.

W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w szkole). Po raz pierwszy program "Dobry start" objął uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.