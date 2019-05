Mężczyzna wziął zakładników ok. godz. 16.20. Rzeczniczka policji wskazała, że jest zbyt wcześnie, by wykluczyć podłoże terrorystyczne zdarzenia, ponieważ nie są znane żądania napastnika. Kanał France 3 informuje, że żąda on rozmowy z negocjatorem.

Według mediów wśród zakładników jest pracownik sklepu i pięcioro klientów.

Miejscowa policja zaapelowała do mieszkańców o omijanie miejsca zdarzenia i zachowanie szczególnej ostrożności.

Sklep został otoczony kordonem policyjnym.(PAP)