Mazurek była pytana na konferencji prasowej, czy będzie inicjatywa PiS ws. wpisania do konstytucji członkostwa Polski w UE lub czy partia ta poprze jakąś inną propozycję w tej sprawie.

"My zawsze jesteśmy gotowi do rozmów, jeśli będą takie rozmowy zainicjowane z całą pewnością do tych rozmów przystąpimy" - powiedziała rzeczniczka PiS.

Dopytywana, czy to oznacza, że PiS sam nie wyjdzie z inicjatywą ws. wpisania członkostwa w UE do konstytucji, odparła: "na pewno będziemy uczestniczyć w rozmowach, czekamy na propozycje". "Będziemy je analizować, będziemy na ten temat dyskutować" - dodała Mazurek.

Rzeczniczka PiS powiedziała, że Polska jest członkiem UE, a PiS prowadziło kampanię na rzecz przystąpienia do Wspólnoty. "Nic absolutnie w tej kwestii się nie zmienia" - dodała Mazurek. Podkreśliła przy tym, że Polska "absolutnie ma prawo do tego, by podejmować suwerenne decyzje w zakresie tych spraw, które nie są uregulowane traktem unijnym".

Prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Święta 3 Maja powiedział, że "warto dyskutować nad tym, czy powinniśmy wprowadzić zapisy o UE do naszej konstytucji, czy powinniśmy w konstytucji zagwarantować obecność w tym wielkim sojuszu". Zaznaczył, że "osobiście jest przekonany, że tak".

O potrzebie wpisania obecności w UE do konstytucji mówił też wicepremier, szef MNiSW Jarosław Gowin oraz szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Wiktoria Nicałek