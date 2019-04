Zgodnie z podpisaną przez prezydenta regulacją to gminy będą udostępniały dane jednostkowe z rejestru PESEL, a nie - jak do tej pory - szef MSWiA. Według ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, które było autorem projektu nowelizacji, zmiana przyspieszy pozyskiwanie danych istotnych m.in. w sprawnym przebiegu postępowania sądowego.

Projektodawcy zwracali uwagę, że dotychczas udostępnianie danych osobowych odbywało się na poziomie centralnym - z ogólnopolskiego rejestru PESEL, oraz na poziomie gminnym - z rejestru mieszkańców. Zgodnie z nowelizacją wyłączną właściwość do udostępniania danych z rejestru PESEL będzie miał organ gminy.

Wniosek o dane z rejestru będzie można składać w dowolnym organie gminy na terenie Polski, ale tylko do jednego z nich będzie można kierować wnioski w tej samej sprawie. W przypadku, kiedy wnioskodawca będzie zamierzał złożyć kolejny wniosek w tej samej sprawie, będzie mógł to zrobić wyłącznie do organu gminy, który zajmował się nim wcześniej. Ma to zapobiec sytuacji, w której wnioskodawca będzie kierował jednocześnie ten sam wniosek do więcej niż jednego organu gminy.

Do tej pory wniosek o udostepnienie danych z lokalnego rejestru mieszkańców nie mógł być w pełni zrealizowany w przypadku, gdy poszukiwana przez wnioskodawcę osoba nie była aktualnie zameldowana na terenie gminy, do której wpłynął wniosek.

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia. Wnioski o udostępnienie danych z rejestru centralnego złożone przed tym terminem będzie rozpatrywać MSWiA. Również resort spraw wewnętrznych będzie odpowiadał za prowadzenie postępowań administracyjnych tego typu wszczętych i niezakończonych przed wejściem noweli w życie.(PAP)